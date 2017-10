Corpo de homem é encontrado com marca de tiro em Serra Talhada

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16). O fato aconteceu na estrada carroçal do IPA, na Zona Rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, populares encontram o corpo de um homem caído e acionaram o corpo de bombeiros, imaginado que houvesse acontecido um acidente de trânsito, quando os bombeiros chegaram ao local percebam marcas de tiros no corpo da vítima (tórax), provavelmente causado por disparo de espingarda calibre 12. Foi acionado a Central de Operações do 14ºBPM e a Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi identificada como Aguinaldo de Araújo Vicente, 41 anos, natural de Manaíra-PB. Não se sabe qual a motivação, bem como o algoz do assassinado.

O caso será investigado pela DPC local. O corpo foi trazido para o necrotério do Hospam (Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães) e posteriormente será encaminhado ao IML de Caruaru.

Com esse homicídio, sobe para 26 o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou Maria Aparecida da Silva, de 30 anos, que foi morta e teve o corpo enterrado em um terreno baldio no bairro Malhada no dia 23 de setembro.

De Nayn Neto