Corpo de homem é encontrado com marcas de facadas e pedradas em PE

O corpo de um homem de 36 anos foi encontrado no sábado (9) na zona rural de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada em uma estrada com marcas de facadas e pedradas.

Ainda segundo a PM, uma testemunha informou que conhecia o homem e que ele estava em um bar do município antes de ser moto. A testemunha também disse que a vítima era ex-presidiário e tinha passagem por roubo e homicídio.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)