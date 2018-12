Corpo de homem é encontrado com marcas de pauladas no Agreste de PE

Na madrugada dessa segunda-feira (17) um homem foi encontrado morto na zona rural de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística informou que a vítima estava com apresentava lesões na cabeça e no braço esquerdo.

Próximo ao corpo havia um pedaço de madeira que foi usado no crime, conforme informou a PM. De acordo com a polícia, familiares informaram que a vitima não havia se desentendido com ninguém e que tinha saído do dia anterior para receber uma quantia em dinheiro.

Até o momento da publicação desta matéria, a polícia não soube informar a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)