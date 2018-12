Corpo de homem é encontrado com pés e mãos amarrados dentro de casa em Flores

O corpo de um homem foi encontrado dentro da casa onde ele morava na quinta-feira (6) em Flores, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava amordaçada, com os pés e mãos amarrados, e apresentava ferimentos no rosto.

Ainda segundo a PM, os objetos e móveis do homem foram revirados em todos os cômodos da residência. Vizinhos informaram à polícia que ele morava sozinho.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)