Corpo de homem é encontrado dentro de barreiro no Agreste de PE

O corpo de um homem de 37 anos foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (13) no sítio Quixabeira, zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada dentro de um barreiro com cortes na mão e cabeça.

Ainda de acordo com informações da polícia, a moto da vítima foi encontrada parcialmente queimada próximo ao local. Até o momento, não se sabe a motivação e autoria do crime.

A Delegacia de Polícia Civil de Brejo da Madre de Deus vai investigar o caso. (G1)