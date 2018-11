Corpo de homem é encontrado dentro de cova no Agreste de PE

Um homem de 38 anos foi encontrado morto no Sítio Tabocas, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa quarta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos no peito, que podem ter sido provocados por arma branca, e estava enterrada em uma cova.

Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram que ele saiu de casa no último sábado (3) e não tinha voltado.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. (G1)