Corpo de homem é encontrado enterrado no quintal de casa em Serra Talhada

O corpo de um homem identificado como João Pereira da Silva, de 35 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (10), enterrado no quintal de uma casa na Rua das Flores, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do radialista Gabriel Ítalo, João Pereira foi encontrado com os pés decepados e estava sumido desde a última terça-feira (08). O mal cheiro chamou a atenção dos moradores da localidade, que acionaram a polícia.

O corpo da vítima será encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) para ser realizada a perícia em Caruaru, no Agreste.

Esse é o primeiro homicídio registrado em 2019 na Capital do Sertão do Pajeú.