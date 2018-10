Corpo de jovem é encontrado dentro de açude com marcas de tiros no Agreste de PE

O corpo de um agricultor de 19 anos identificado como José Eduardo de Oliveira Lima, foi encontrado nessa segunda-feira (29) em Angelim, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o jovem apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, familiares da vítima ouviram os disparos, mas não sabem a autoria e motivação do homicídio. Os bombeiros retiraram o corpo do jovem do local, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso serpa investigado pela Delegacia de Polícia Civil.

Do G1