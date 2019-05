Corpo de jovem é encontrado embaixo de ponte na zona rural de Sertânia

O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado na segunda-feira (13) embaixo da Ponte do Sangrador, no reservatório do Moxotó, na zona rural de Sertânia, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima foi quem encontrou o corpo. Ele viu a moto do filho na ponte e, em seguida, o jovem caído na parte de baixo.

Ainda segundo a PM, é possível que a vítima tenha caído da ponte, mas não se sabe se o jovem estava acompanhado de alguém. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)