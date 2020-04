Corpo de jovem é encontrado na zona rural de Salgueiro

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado em estado avançado de decomposição na zona rural do município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (12). De acordo com informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a irmã da vítima reconheceu o corpo e disse que o rapaz estava desaparecido desde a quinta-feira (9).

A irmã do jovem disse que no dia do desaparecido ele saiu de casa para beber com um primo. Ela informou que, segundo o primo, o rapaz pediu para ficar no meio do percurso, sem explicar o motivo.

O Instituto de Criminalística foi ao local, mas não teve como identificar a causa da morte, devido ao estado do cadáver. Após liberação, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)