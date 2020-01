Corpo de jovem sequestrado em Sertânia é encontrado com marcas de tiros na zona rural

O corpo de um jovem identificado como Vitor Brito, de 19 anos, foi encontrado com marcas de tiros na quarta-feira (1º) na zona rural de Sertânia, Sertão de Pernambuco. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas. Ao chegar no local, a PM encontrou o corpo da vítima dentro da barragem do sítio Caldeirão.

O Instituto de Criminalística identificou que a vítima apresentava quatro perfurações de arma de fogo, sendo três nas costas e uma na parte de trás do pescoço. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

O jovem estava desaparecido desde da segunda-feira (30).

