Um corpo de uma mulher foi encontrado na manhã dessa quarta-feira (9) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi achada com as mãos amarradas e a boca amordaçada no canal de transposição.

Até o momento desta publicação, a mulher ainda não foi identificada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (G1)