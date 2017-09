Corpo de mulher é encontrado enterrado em Serra Talhada

Na tarde deste sábado (23), por volta das 14h00, populares encontraram o corpo de uma mulher identificada por Maria Aparecida da Silva, 30 anos, enterrado, próximo a um posto de combustível no bairro da Malhada, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações dos moradores, o marido de Maria Aparecida é o principal suspeito de ter cometido o homicídio contra a mesma.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o devido isolamento, até a chegada da Polícia Civil que assumiu o caso e irá investigar as informações repassadas pelos populares.

De Nayn Neto