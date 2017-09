Corpo de mulher é encontrado sem roupa às margens da BR-232 no Sertão de PE

O corpo de uma mulher foi encontrado às margens da BR 232, km 250, próximo ao posto Moxotó, no município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Gergina Leonardo da Silva, conhecida como Fafá, de 38 anos, estava sem roupa e com marcas de violência física. A informação foi repassada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar.

No corpo de Gergina, foram encontradas perfurações no pulso esquerdo e um corte profundo nas costas. Os ferimentos possivelmente foram feitos com objetos cortantes como facas e facões. De acordo com populares, a mulher foi vista na noite de sábado, próximo ao local onde foi achada. Segundo a polícia, a mulher aparentava ter problemas psicológicos.

Família não procurou

Ninguém da família procurou a polícia até o momento. O corpo de Gergina foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Do JC Online