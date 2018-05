Corpo de mulher é encontrado sem roupas e com ferimentos no Agreste de Pernambuco

O corpo de uma mulher de 40 anos foi encontrado sem roupas nessa quarta-feira (2) no Engenho Barra Nova, zona rural de Jaqueira, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima não era vista desde a terça (1º).

Ainda segundo a PM, a mulher apresentava ferimentos nas regiões do rosto e do pescoço. A autoria e motivação do crime são desconhecidas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)