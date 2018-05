Corpo de pescador é encontrado às margens de açude no Sertão de Pernambuco

Um pescador de 53 anos foi encontrado morto nesse domingo (27) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima estava às margens do Açude do Poço da Cruz, na zona rural.

Segundo a PM, a vítima tinha quatro perfurações no tórax, que podem ter sido causadas por tiros, além de estar com uma orelha parcialmente decepada. Segundo informações dos parentes do pescador, ele havia saído de casa na noite do sábado (26) para pernoitar em um sítio dele.

Até o momento não foi identificado nenhum suspeito do crime. A Polícia Civil vai investigar o crime. (G1)