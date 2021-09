Corpo de turista que se afogou na Praia do Francês é encontrado

Ele e mais outros dois jovens de 17 e de 22 anos se afogaram no final da manhã deste domingo (26).

Do G1

Na madrugada desta terça-feira (28), foi encontrado o corpo do jovem Carlos Henrique Araújo Silva, de 22 anos, turista pernambucano que se afogou na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Litoral Sul de Alagoas. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Carlos Henrique é natural da cidade de Toritama e estava em uma excursão no litoral alagoano com a família.

Ele e mais outros dois jovens de 17 e de 22 anos se afogaram no final da manhã deste domingo (26). As outras duas vítimas foram resgatadas com vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um helicóptero e uma moto aquática, realizaram buscas por aproximadamente seis horas, até o final da tarde de domingo, mas sem sucesso.

As buscas foram encerradas por falta de iluminação e retomadas nesta segunda (27), mas o jovem não havia sido encontrado. Nesta madrugada, por volta de 2h, equipes do Corpo de Bombeiros aproveitaram a maré baixa e fizeram novas buscas.

O corpo estava na faixa de areia da praia perto dos coqueirais. Ele foi recolhido pelo IML de Maceió.

Do Nayn Neto