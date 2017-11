Corpo de uma mulher é encontrado na orla, às margens do Rio São Francisco

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde dessa quarta-feira (29) na orla de Petrolina, no Sertão Pernambucano. A vítima estava sem identificação e não apresentava sinais de violência.

Em nota, a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) informou que o corpo foi encontrado submerso enquanto uma equipe do órgão trabalhava na retirada das baronesas no rio São Francisco.