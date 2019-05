Corpo do cantor Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

O corpo do cantor Gabriel Diniz chegou por volta de 5h desta terça-feira (28) ao ginásio de esportes Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, para ser velado. Conhecido pelo hit “Jenifer”, Gabriel morreu na queda de um avião de pequeno porte junto com outras duas pessoas na tarde desta segunda.

O velório foi, inicialmente, fechado para familiares e amigos do cantor, como Wesley Safadão e a dupla Matheus e Kauan. A previsão era que a cerimônia fosse aberta ao público a partir das 8h. O sepultamento deverá ser realizado nesta tarde.

O corpo foi liberado às 21h dessa segunda (27) do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), em Aracaju, com destino a João Pessoa (PB). Por volta das 3h30 desta terça-feira, o corpo de Gabriel Diniz chegou ao aeroporto Castro Pinto, na região da Grande João Pessoa.

Diniz e os outros dois ocupantes morreram na queda de um avião de pequeno porte no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, no início da tarde desta segunda.

Os corpos chegaram ao IML às 18h15. O diretor José Aparecido Cardoso informou que as três vítimas sofreram politraumatismo. (G1)