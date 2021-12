Corpo do Cb. Francisquinho é sepultado nesta quarta-feira (08) em São José do Belmonte

O corpo do 3° Sgt. da Reserva da Pícia Militar de Pernambuco, F. Silva (Cb. Francisquinho), que foi assassinado nesta última terça-feira (07) de dezembro, quando jogava dominó com amigos no Centro da cidade de São José do Belmonte,, no Sertão, chegou no início da noite desta quarta-feira, vindo do Instituto Médico Legal da Cidade de Caruaru.

O sepultamento aconteceu às 21h00 no Cemitério Parque da Saudade no Bairro Cacimba Nova em São José do Belmonte, sob clima de forte emoção. Informações do Geo Belmonte.