Corpo do Sargento reformado que estava desaparecido é encontrado em ST

Nesta quarta-feira (28), o Corpo do Sargento PMPE Jeconias foi encontrado nas proximidades do Gomes Park, nas margens da PE-365, em Serra Talhada, Capital do Xaxado. Desde o último domingo (25), o Sargento reformado Jeconias Pereira de Souza, 73 anos, estava desaparecido.

De acordo com a Polícia, próximo ao cadáver, que estava dentro da caatinga, foi encontrado documentos da vítima. Familiares foram ao local e confirmaram ser o corpo do Sargento.

As marcas no corpo mostram que os autores do crime tentaram incendiar o cadáver, para não deixar pistas da identidade da vítima. O Corpo ficou parcialmente queimado.

A Polícia também informou que aparentemente o acontecimento foi um homicídio. No local, já se encontra a Polícia Militar e Civil, realizando as devidas investigações. O corpo será examinado pelo Instituto de Criminalística (IC) e será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Jeconias teria saído de casa por volta das 22h00, do último domingo (25), com uma pessoa não identificada até o momento.

Do Nayn Neto