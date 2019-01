Corpo é encontrado com marcas de tiros em Santa Cruz da Baixa Verde

Um corpo com marcas de tiros foi encontrado na noite da sexta-feira (25) em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Antônio Inácio. A vítima conhecida com Léo de Branca, estava caída no chão e próximo dela foram encontradas quatro cápsulas de pistola.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que ouviram disparos de arma de fogo, mas não souberam informar como tudo aconteceu. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação.

A Delegacia de Polícia Civil do município ficará responsável pela investigação deste crime.