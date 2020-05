Corpos de idosas que morreram com suspeita de Covid-19 são trocados em PE; uma das famílias chegou a fazer o enterro

Os corpos de duas idosas que morreram com suspeita de coronavírus foram trocados no Hospital Regional de Palmares, Mata Sul de Pernambuco. Uma das famílias chegou a realizar o enterro do corpo errado.

Na semana passada, Helena Maria da Silva, de 73 anos, que morava no distrito Cruzes, em Panelas, no Agreste, deu entrada na unidade de saúde com suspeita de Covid-19. Ela morreu no domingo (3). Segundo a família, o corpo que foi enterrado era de outra pessoa. À TV Asa Branca, os parentes da idosa informaram que foram impedidos de reconhecer o corpo. O resultado do teste para coronavírus de Helena Maria deu negativo.

O corpo da outra idosa, que também se chamava Helena Maria da Silva, já está com a família. Eles prestaram um boletim de ocorrência e fizeram um ofício declarando que ela também não havia morrido de coronavírus. Por isso, puderam levar o corpo.

Em nota, a direção do Hospital Regional de Palmares lamentou o ocorrido e disse que está em contato com os familiares desde a segunda-feira (4) e também com as prefeituras dos municípios de origem das pacientes. Segundo o hospital, o caso foi resolvido na terça (5).

A direção da unidade ainda ressaltou que se solidariza com os familiares das vítimas, mas não informou o que teria provocado a confusão envolvendo a troca dos corpos. (G1)