Correios abrem inscrições para concurso com salários de até R$ 4.903,05

Os Correios abrem, nessa segunda-feira (09), as inscrições para concurso com salários que variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05. Ao todo, são oferecidas 88 vagas de níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva. As vagas são na área de saúde.

Há oportunidades em Pernambuco e em todos os outros estados do País, com exceção de Mato Grosso. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de outubro pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). As provas estão previstas para o dia 26 de novembro.

As vagas de nível médio são para auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho. A taxa de inscrição custa R$ 50. Já para nível superior, há oportunidades para enfermeiro do trabalho júnior, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho júnior. A taxa de pagamento é de R$ 70. Confira outros detalhes no edital.

Da Folha de Pernambuco