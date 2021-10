Corte de energia volta a ser válido para consumidores de baixa renda

Durante os últimos seis meses, a Aneel suspendeu cortes de energia de aproximadamente 12 milhões de famílias.

A partir desta sexta-feira (01), consumidores de baixa renda poderão ter a energia cortada caso deixem de efetuar o pagamento da conta de luz.

Durante os últimos seis meses, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu cortes de energia de aproximadamente 12 milhões de famílias consideradas de baixa renda, devido à crise causada pela pandemia da Covid-19.

A medida foi anunciada no dia 26 de março deste ano e, inicialmente, seria válida até o dia 30 de junho. Entretanto, a Agência decidiu prorrogar a suspensão até essa quinta-feira (30/9).

Agora, a Aneel não anunciou uma nova prorrogação da medida e, devido a isso, o corte de energia voltou a ser válido a partir de hoje.

A suspensão era concedida às famílias que participavam da tarifa social, que oferece descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Com essa tarifa, o consumidor recebe um abatimento mensal no valor pago, que varia de acordo com a tabela de consumo.

Desde setembro, é válida no país a bandeira de escassez hídrica, criada excepcionalmente pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), devido à crise hidrológica. A taxa é de R$ 14,2 a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos e valerá até abril de 2022.

A decisão da CREG isenta, no entanto, os consumidores beneficiários da tarifa social de pagar a Bandeira Escassez Hídrica. Dessa forma, essas famílias continuarão pagando, com desconto, a bandeira acionada mensalmente pela Aneel se ela for amarela ou vermelhas 1 e 2. Já a bandeira verde não implica em custos para o consumidor. Via Metrópoles

DO Nayn Neto