Corpo da cantora Marília Mendonça é sepultado em cemitério de Goiânia

Milhares de pessoas passaram pelo ginásio Goiânia Arena, neste sábado (6), para despedida da artista morta em acidente aéreo

Os corpos da cantora Marília Mendonça e de seu tio Abicieli Silveira Dias Filho foram sepultados neste sábado (6), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em uma cerimônia para familiares e amigos. Do lado de fora, os fãs ficam ao redor do local para participar – mesmo que à distância – da despedida.

A artista e outras quatro pessoas morreram em um acidente de avião na sexta-feira (5), em Minas Gerais.

O velório de Marília e Silveira Dias foi realizado na tarde deste sábado no ginásio Goiânia Arena. Já o corpo do produtor Henrique Ribeiro foi levado para Salvador, na Bahia, onde foi velado e enterrado.

O piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros, e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, que também morreram no acidente aéreo, serão velados em cerimônias particulares.

Despedida

Em Goiânia, além de familiares e amigos de Marília, como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Jorge (da dupla Jorge & Mateus) e Mateus (da dupla Matheus & Kauan), milhares de pessoas foram ao centro esportivo se despedir da artista.

A previsão do governo estadual era que cerca de 100 mil pessoas poderiam passar pelo ginásio para o velório da artista.

Os corpos de Marília e de Abicieli chegaram por volta das 10h25 em Goiânia. Pouco depois, foram levados para o Goiânia Arena. Por volta das 13h15 a cerimônia foi aberta para que o público pudesse prestar homenagens. Às 16h15, os fãs se retiraram do local para que a cantora e o tio fossem levados ao cemitério.

O acidente

O acidente aconteceu em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais. O avião caiu a uma distância de três quilômetros do aeroporto de Caratinga, cidade onde a cantora faria um show.

A aeronave caiu em um curso d’água próximo de um acesso da rodovia BR-474. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o avião bateu em um cabo de uma torre distribuição de energia da companhia em Caratinga.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Civil de Minas Gerais investigam o acidente.

Compositora desde os 12 anos de idade

Marília Mendonça tinha 26 anos e deixa um filho de um ano. Ela começou a se destacar como compositora jovem, aos 12 anos de idade. Colecionava alguns dos maiores hits do Brasil, como “Infiel”, “Supera”, “Ciumeira” e “De quem é a Culpa”.

Seu sucesso no sertanejo trouxe a Marília a fama de “rainha da sofrência”. Ela foi uma das precursoras do movimento “feminejo”, marcado pela ascensão das mulheres cantando o gênero que, até o início dos anos 2000, era predominantemente masculino.

Apesar da pouca idade, Marília começou a colecionar grandes sucessos como compositora ainda na adolescência. As letras dela começaram a ganhar fama sendo interpretadas por grandes nomes da música. “É Com Ela Que Eu Estou” – na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela” – sucesso da dupla Henrique & Juliano são alguns dos sucessos escritos por Marília.

Sucesso na internet

Em abril do ano passado, no começo da pandemia, a cantora quebrou o recorde mundial de espectadores simultâneos em uma live no YouTube, com 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo. A cantora seguia a tendência de artistas brasileiros de exibir shows pela internet com o objetivo de arrecadar fundos para as vítimas da Covid-19.

À época, como diferencial, a live da cantora contou com a participação de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Marília se destacou ainda pelo grande número de seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, o perfil oficial da cantora conta com mais de 40 milhões seguidores.

Seu trabalho mais recente foi o projeto “As Patroas”, em parceria com a dupla Maiara e Maraisa.

Veja como foi o velório e o cortejo de Marília Mendonça:

cnnbrasil.com.br