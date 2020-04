Covid-19: 51 profissionais de saúde de Pernambuco são diagnosticados com a doença

Em Pernambuco, 51 profissionais de saúde foram diagnosticados com a Covid-19. Ao todo, 186 profissionais foram testados até esta segunda-feira (6). Desses, 88 tiveram a suspeita descartada, 51 foram confirmados e 47 continuam em investigação. Como os testes de quem atua na área da saúde são prioridade na rede estadual, os resultados dos testes que ainda estão em aberto devem sair nas próximas 24 ou 48 horas.

O secretário estadual de Saúde, André Longo, afirmou que todos os profissionais de saúde – sejam eles da rede estadual, municipais ou privada – serão tratados da mesma forma. “Queremos tratar todos da mesma maneira e com respeito”, disse.

André Longo, afirmou ainda que o estado está se aproximando rapidamente da fase de aceleração descontrolada do coronavírus. A previsão da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) é de que essa etapa aconteça entre o fim de abril e o começo de maio.

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda, o secretário de Saúde afirmou ainda que 73% dos novos leitos de UTI voltados para pacientes da Covid-19 estão ocupados. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 57%. Ao todo, o estado tem 280 leitos regulados especificamente para o coronavírus.

“Temos feito avaliações de cenário diariamente. As curvas seriam piores se não tivéssemos adotado as medidas de isolamento social. Pernambuco se aproxima de forma célere da chamada aceleração descontrolada, fase em que os números da epidemia crescem sem controle”, afirmou André Longo. “Serão dois meses duríssimos para a saúde publica de Pernambuco e para a sociedade pernambucana. Precisamos fazer a nossa parte”, completou.

Segundo ele, os aumentos no número de casos confirmados nos últimos três dias estão dentro do esperado. “Estão dentro da previsão porqie estamos caminhando rapidamente para a chamada aceleração descontrolada. Isso é fruto do que fizemos como sociedade há dez, sete dias atrás. Todos devem continuar atentos às medidas de etiqueta respiratória e higiene. O que estamos fazendo hoje será determinante para os próximos 14, 15 dias”, disse o secretário de Saúde.

De acordo com a metodologia adotada pelo Ministério da Saúde para medir os impactos do crescimento de infecções, há quatro fases epidêmicas para mapear o coronavírus: transmissão localizada; aceleração descontrolada; desaceleração e, enfim, controle.

