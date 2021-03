Covid-19: Com mais quatro óbitos, Sertão do Pajeú totaliza 337

Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, São José do Egito e Flores confirmaram novos óbitos.

Por André Luis

Após os últimos boletins divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios do Sertão do Pajeú, nesta terça-feira (09.03), a região totaliza 19.862 casos confirmados de Covid-19. Foram mais 107 novos casos nas últimas 24 horas.

Portanto, os números de casos de cada município ficam assim: Serra Talhada, 7.151; Afogados da Ingazeira, 3.013; Tabira 1.894, São José do Egito, 1.480; Carnaíba, 1.045; Flores, 730; Santa Terezinha, 672; Triunfo, 661; Itapetim, 607; Iguaracy, 462; Calumbi, 372; Brejinho, 361; Solidão, 338; Quixaba, 311; Santa Cruz da Baixa Verde, 303; Tuparetama, 296 e Ingazeira, 166 casos confirmados.

Óbitos – Com mais quatro óbitos confirmados, a região conta agora com 337 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada (104); Afogados da Ingazeira (32); Flores (26); São José do Egito (25); Carnaíba (22); Triunfo (22); Tabira (20); Santa Terezinha (19); Tuparetama (17); Iguaracy (13); Itapetim (12); Quixaba (10); Brejinho (5); Santa Cruz da Baixa Verde (4); Calumbi (3); Solidão (2) e Ingazeira (1).

Detalhes dos óbitos

A Secretaria de Serra Talhada confirmou o 104° óbito por covid-19. Trata-se de paciente do sexo masculino, 48 anos, morador do bairro Mutirão. Paciente etilista e estava em tratamento renal e hepático. Faleceu no dia 07/03 no Hospital Eduardo Campos.

Em Afogados da Ingazeira, a Secretaria de Saúde confirmou o 32º óbito pela doença. Trata-se de paciente do sexo masculino, 68 anos, aposentado, apresentava hipertensão e problemas renais, foi a óbito no Hospital Regional Emília Câmara no dia 08 de março em decorrência de complicações da Covid – 19.

São José do Egito chegou ao 25º óbito. Uma paciente de 81 anos que estava internada há alguns dias na unidade de terapia intensiva, no município. Na manhã de ontem o seu quadro de saúde apresentou complicações e ela faleceu em decorrência da covid-19.

A Secretaria de Saúde de Flores confirmou em seu boletim epidemiológico de ontem o 26º óbito por covid-19 no município, mas não deu detalhes sobre o ocorrido.

Recuperados – A região tem agora no total 19.106 pacientes recuperados da Covid-19. O que corresponde a 96,19% dos casos confirmados. Ontem foram 48 novas curas clínicas.

Do Nill Júnior