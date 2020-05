Covid-19: Estátua de Padre Cícero, no Ceará, ganha máscara de proteção

A estátua de Padre Cícero, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, recebeu uma máscara para conscientizar a população com relação às medidas de prevenção ao novo coronavírus (covid-19).

O equipamento de proteção tem 2,8 por 2,4 metros, tamanho suficiente para “proteger” o nariz e a boca da estátua com 27 metros de altura instalada na Colina do Horto. Anualmente, milhares de devotos visitam o local em romarias.

De acordo com boletim do Ministério da Saúde dessa segunda-feira (11), o Ceará tinha 17.599 casos do novo coronavírus, com 1.189 óbitos. O estado é o terceiro com mais casos e mortes em todo o País, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Padre Cícero

O padre Cícero Romão Batista nasceu no Crato (CE) no dia 24 de março de 1844, em uma família de comerciantes. Na adolescência fez voto de castidade e ingressou no seminário diocesano, em Fortaleza. Em 1870, foi ordenado padre.

A primeira missa foi celebrada no Crato, mas o povoado de Juazeiro o encantou. Ele incentivava o bem, o trabalho e virou um conselheiro respeitado na região.

Os fiéis relatam que ele realizou milagres, mas especialistas da igreja Católica não reconheceram. Ele acabou sendo expulso da igreja, mas não se afastou do povo, nem o povo dele.

Quando o povoado foi elevado a cidade, padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, cargo que ocupou por 14 anos. Em uma história com acontecimentos importantes, padre Cícero deixou sua marca no Nordeste. Morreu aos 90 anos, em 20 de julho de 1934. Até hoje, não teve o perdão da igreja.

