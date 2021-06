Covid-19: HREC tem fila de espera por leitos de UTI

Ocupação de leitos está em 100% e situação vem se mantendo há semanas.

Por André Luis

O diretor-geral do Hospital Regional Emília Câmara, Sebastião Duque, informou em entrevista ao repórter Marcony Pereira da Rádio Pajeú, que a unidade está com 100% das vagas de UTI ocupadas e já conta com filas de pacientes a espera de vagas para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

“As vagas tem surgido por alta, ou por morte, mas rapidamente são ocupadas. Passamos o último final de semana com três pacientes intubados na Ala Respiratória esperando vagas na UTI, além de pacientes na lista. Sempre que temos vagas, já tem paciente aguardando na fila. E a situação vem se mantendo desta forma há algumas semanas. Não temos o que comemorar”, relatou o diretor.

Ainda segundo Duque, na última terça-feira o Hospital Eduardo Campos abriu mais 10 leitos de UTI e que no mesmo dia completou a sua lotação. “Inclusive com pacientes daqui que estavam na Ala Respiratória, foram transferidos para lá”, destacou Sebastião Duque.

Do Nill Júnior