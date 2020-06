Covid-19: Pernambuco tem novo recorde diário de curas

Pernambuco registrou, nessa terça-feira (2), 2.158 novas curas de pacientes oficialmente diagnosticados com a Covid-19. Com isso, o número de pessoas recuperadas no Estado sobe para 18.590, das quais 4.967 manifestaram a forma mais grave da doença, enquanto 13.623 tiveram sintomas mais leves. Até então, o maior número diário de curas havia sido registrado em 24 de maio, quando 2.046 pacientes foram considerados recuperados.

O Estado tem, até o momento, 35.508 casos oficialmente confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sendo 14.797 com quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 20.711 considerados leves, além de somar 2.933 mortes. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) desta terça, foram adicionados 608 novos casos – 262 enquadrados como (Srag) e 346 como leves – e 58 mortes.

Da Folha de PE