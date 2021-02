Covid-19: Sertão do Pajeú confirma dois novos óbitos e total chega a 288

Afogados da Ingazeira e Serra Talhada registraram novos óbitos.

Por André Luis

Nesta terça-feira (02/02), os dezessete municípios do Sertão do Pajeú atualizaram os seus boletins epidemiológicos com os casos de Covid-19. São eles: Serra Talhada (60), Afogados da Ingazeira (37), Tabira (10), São José do Egito (5), Carnaíba (2), Flores (1), Santa Terezinha (8), Triunfo (8), Itapetim (7), Iguaracy (3), Brejinho (5), Solidão (1), Calumbi (1), Tuparetama (1), Quixaba (3), Santa Cruz da Baixa Verde (4) e Ingazeira (0). Foram 156 novos casos totalizando 17.745.

Portanto, os números de casos confirmados no Pajeú ficam assim: Serra Talhada, 6.516; Afogados da Ingazeira, 2.552; Tabira 1.808, São José do Egito, 1.321; Carnaíba, 889; Flores, 667 e Santa Terezinha, 618 casos.

Triunfo, 603; Itapetim, 518; Iguaracy, 342; Brejinho, 338; Solidão, 316; Calumbi, 306; Tuparetama, 283; Quixaba, 268; Santa Cruz da Baixa Verde, 250 e Ingazeira, 150 casos confirmados.

Óbitos – A região conta com 288 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada (91); Afogados da Ingazeira (27); Flores (23); Carnaíba (20); Tabira (19); São José do Egito (19); Triunfo (19); Tuparetama (16); Santa Terezinha (14); Itapetim (11); Iguaracy (11); Brejinho (5); Quixaba (5); Santa Cruz da Baixa Verde (3); Calumbi (2); Solidão (2) e Ingazeira (1).

Detalhes dos óbitos

A Secretaria de Saúde de Afogados da Ingazeira informou o falecimendo de um paciente do sexo masculino, 80 anos, sem relato de comorbidades, faleceu em 31 de janeiro de 2021 no Hospital Regional Emília Câmara e estava internado em leito de UTI.

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informou que o 91° óbito se trata de paciente masculino, 69 anos, morador da CAGEP. Era hipertenso, diabético e faleceu no último dia 29 de janeiro, no HOSPAM.

Recuperados – Com mais 175, a região tem agora no total 16.818 pacientes recuperados da Covid-19. O que corresponde a 94,77% dos casos confirmados.

Do NillJúnior