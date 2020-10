Covid-19: Sertão do Pajeú conta com 9.665 casos confirmados, 8.915 recuperados e 164 óbitos

De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados nessa sexta-feira (30), pelas secretarias de saúde dos municípios do Pajeú, a região totaliza 9.665 casos confirmados de Covid-19.

Portanto, os números de casos confirmados no Pajeú ficam assim: Serra Talhada continua liderando o número de casos na região e conta com 4.481 confirmações. Logo em seguida, com 1.125 casos confirmados está Afogados da Ingazeira, São José do Egito está com 841, Tabira conta com 811, Triunfo tem 346, Carnaíba está com 325 e Santa Terezinha tem 293.

Itapetim tem 202, Flores está com 183, Calumbi está com 179 casos, Brejinho e Quixaba tem 162 cada, Iguaracy tem 158, Solidão tem 124, Tuparetama tem 109, Santa Cruz da Baixa Verde está com 96 e Ingazeira está com 68 casos confirmados.

Mortes – Com mais uma morte confirmada nas últimas 24 horas, em Brejinho (a segunda morte esta semana no município), a região tem no total, 164 óbitos por Covid-19. Todas as dezessete cidades da região registraram mortes. São elas: Serra Talhada tem 61, Afogados da Ingazeira tem 14, Triunfo tem 12, Tabira e Carnaíba tem 11 óbitos cada, São José do Egito tem 9, Santa Terezinha tem 8, Flores, Iguaracy e Tuperatema, tem 7 óbitos cada, Itapetim tem 6, Quixaba tem 4, Calumbi e Brejinho tem 2 óbitos cada, Ingazeira e Santa Cruz da Baixa Verde tem 1 óbito cada.

Recuperados – A região conta agora com 8.915 recuperados. O que corresponde a 92,24% dos casos confirmados.

O levantamento foi fechado às 7h40 deste sábado (31), com os dados Fornecidos pelas secretarias de saúde dos municípios.

Por André Luis – Blog do Nill Júnior