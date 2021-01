Covid-19: SJE registra 22 casos e 16 curas, Arcoverde 27 casos e 12 curas e Tabira 7 casos

São José do Egito – Desde o início da pandemia, São José do Egito já realizou 4.283 exames para detecção do novo coronavírus. Atualmente, nosso município registra 1.129 pessoas curadas da doença. Nessa sexta-feira, 16 pessoas finalizaram o tratamento e não correm mais riscos. Nas últimas 24hs, tivemos a confirmação de 22 novos casos de covid-19. Nossa equipe multidisciplinar segue acompanhando 49 pessoas que testaram positivo para o vírus e se encontram em isolamento domiciliar. Além de 1 paciente internado na UTI da UPA/COVID. Em todo o Brasil, foram registrados 8.393.492 casos desde o início da pandemia, com 208.246 mortos, 2,48% dos pacientes acabam falecendo no país. O nordeste soma 2.014.340 infectados, com 49.526 óbitos, percentual de 2,45% de casos fatais. Pernambuco apresenta 239.155 contaminados, atingindo a marca de 9.964 mortes, percentual 4,16%. São José do Egito apresenta 1.197 casos confirmados, tivemos 18 óbitos, uma taxa de letalidade de apenas 1,50%.

Arcoverde – A Secretaria de Saúde de Arcoverde informa que nesta sexta-feira, 15 de janeiro, até às 18 horas, vinte e sete (27) novos casos e doze (12) curados da Covid-19 foram registrados. O boletim diário, portanto, fica com duzentos e vinte e sete (227) suspeitos, seis mil novecentos e noventa e seis (6.996) descartados, três mil duzentos e vinte e um (3.221) confirmados, setenta e cinco (75) óbitos, e dois mil quatrocentos e oitenta e seis (2.486) recuperados. A cidade retomou hoje (15/01) à Faixa 1 do Plano de Reabertura do Comércio, tendo em vista estar com a ocupação de até 30% da capacidade do Hospital de Campanha e também da UTI do Hospital Regional Ruy de Barros Correia (HRRBC). Com a retomada para Faixa 1, passa a vigorar a permissão de uma pessoa a cada 10mt² dentro dos estabelecimentos em geral, entre outras normas disponíveis no protocolo: https://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/plano-de-reabertura. Atualmente Arcoverde mantém a taxa de 74,25% de recuperação dos casos confirmados, enquanto que a taxa de letalidade permanece em 3,52%. Vale lembrar, que dentro dos 3.221 confirmados, estão contabilizados os 75 óbitos e 2.486 curados. No total, a cidade tem três (03) pacientes em UTI e quatro (04) internados em enfermaria. No Hospital Regional Ruy de Barros Correia, há dois (02) pacientes na UTI e um (01) na enfermaria. No Hospital de Campanha há três (03) internados. No Hospital Memorial Arcoverde há um (01) na UTI. Nas barreiras sanitárias das entradas da cidade, foram contabilizados 1.092 carros de fora. Não confunda flexibilização do comércio com cura do Covid-19. Não saia de casa, se não for necessário. Caso precise sair, use a proteção. Para dúvidas ou sugestões ligue para o Disk Coronavírus do município: 0800-281-55-89 e 3821-0082.

