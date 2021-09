Covid: 43,9% da população acima de 12 anos estão totalmente imunizadas

No domingo (19), o país ultrapassou a marca de 80 milhões de brasileiros totalmente vacinados contra a Covid-19.

Com isso, dados sobre a Campanha Nacional de Imunização mostram que 43,9% da população com 12 anos ou mais no país está totalmente imunizada contra a doença, ou seja, já receberam duas doses ou a vacina de dose única.

O número corresponde a 80.285.227 dos quase 182 milhões de brasileiros nesta faixa etária, com o ciclo vacinal completo.

No total, 141.623.847 pessoas receberam ao menos uma dose, o que corresponde a 77,4% da população com 12 anos ou mais. Já a dose de reforço foi aplicada em 300.628 pessoas. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 222.209.007 doses aplicadas no total.

Atualmente o país possui quatro vacinas à disposição no combate à doença. Os laboratórios CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech recomendam a aplicação de duas doses de seus imunizantes. Já a Janssen prevê apenas uma aplicação para completa imunização.

As informações são do consórcio de imprensa, que é composto pelos veículos G1, O Globo, Extra, Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL.

Do Nill Júnior