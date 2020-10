CPRH apreende 149 aves e multa dois comerciantes suspeitos de tráfico e maus tratos de animais em Custódia

Dois suspeitos de tráfico e maus tratos de animais, de 23 e outro de 43 anos, foram multados em aproximadamente R$ 4 milhões na segunda-feira (19), no município de Custódia, Sertão pernambucano. A dupla já havia sido multada outras vezes, segundo levantamento da Polícia Civil.

De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), foram encontradas um total de 149 aves naturais da Caatinga. São 136 papagaios-verdadeiros, duas araras-maracanãs, sete graúnas e quatro periquitos-de-encontro-amarelo.

Uma multa no valor de aproximadamente R$ 1,9 milhão foi aplicado a cada um dos suspeitos, além da apreensão do veículo pela Polícia Civil da Delegacia de Custódia.

A ação foi flagrada pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), que acionaram a CPRH para intervenção e recuperação dos pássaros. Os suspeitos transportavam as aves do estado do Piauí para a feira de Belo Jardim, no Agreste.

Os animais chegaram ao Centro de Animais Silvestres na noite do mesmo dia. A operação foi encerrada nesta terça-feira (20), após a alimentação das aves, que estão agora sob cuidados da CPRH, até estarem em condições de voltarem a natureza. (G1)