CPRH apreende 196 canários dentro de casa no Agreste de Pernambuco

Em razão do seu canto, o canário-da-terra (Sicalis flaveola) é uma ave muita visada para criação em cativeiro e há também criação para promoção de rinha, o que é crime. Do total de pássaros apreendidos na ação, 30 tiveram que ficar com o esposo da autuada, como fiel depositário, já que estão com ovos e filhotes. Os demais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara), da CPRH, que fica no bairro da Guabiraba, no Recife. Lá, serão avaliados e passarão por um período de reabilitação, antes de serem devolvidos à natureza, em áreas de soltura do Estado. (G1)