Criança de 1 ano morre queimada enquanto dormia após fogo atingir casa no Agreste de PE

Uma criança de 1 ano morreu queimada na tarde desse sábado (1º) em São Domingos, distrito de Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a família do menino informou que, quando as chamas começaram, o garoto estava em uma parte da casa que não tinha como nenhuma pessoa chegar devido ao fogo.

Ainda segundo a polícia, o fogo estava muito alto e a criança, que dormia no momento em que tudo aconteceu, morreu no local. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

O caso aconteceu no Loteamento Barrinha. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)