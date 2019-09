Criança de 10 anos furta celular e pai acaba detido em Serra Talhada

Um ajudante de pedreiro, de 42 anos, acabou sendo detido na manhã dessa quarta-feira (11), após seu filho um estudante de apenas 10 anos, furtar um aparelho celular. O caso aconteceu no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o menor foi flagrado, através de câmeras de segurança, furtando um aparelho celular de uma cozinheira de 32 anos, que estava no seu trabalhando na hora do ocorrido.

Ainda de acordo com a PM, o estudante informou ao seu genitor que tinha achado o celular.

Pai e filho foram conduzidos para a delegacia local, onde foi instaurado um inquérito sobre o caso.