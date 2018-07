Criança de 11 anos e adolescente de 16 são detidos com drogas em Serra Talhada

Uma criança de 11 anos e um adolescente de 16 anos, foram detidos pela polícia com drogas na noite desse sábado (21), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a PM, durante rondas Policiais Militares do 14º BPM (ROCAM) avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, ao ser realizada a abordagem foi encontrada próximo ao envolvido 01 (adolescente), no chão uma pedra de crack, e após a revista pessoal no envolvido 02 (criança), foi encontrado no bolso do seu short 01 uma poronga de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados juntamente com o material apreendido para a DPC local.