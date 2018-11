Criança de 11 anos é estuprada pelo padrasto em São José do Belmonte

Uma menina de 11 anos, foi estuprada pelo seu padrasto de idade não revelada, nesse sábado (03), no bairro Vila Delmiro, em São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança informou que chegou em casa do suspeito, na companhia da criança, e já encontrou o homem embriagado. Por conta disso, levou a filha para o quarto e a colocou para dormir.

Ainda de acordo com a PM, a mulher relatou também que por volta das 04h00 da manhã, ao acordar; viu que o homem chegou em casa com a criança e foi logo deitar. Ao conversar com a menor, ela relatou ter sido estuprada pelo padrasto. De imediato, a mãe levou a criança para o hospital local, onde foi realizado o exame pericial e constatado o estupro.

O efetivo foi até a residência do imputado, mas o mesmo não se encontrava. Ainda foi realizada diligência para localizá-lo, porém sem êxito. Diante dos fatos, a ocorrência foi entregue a Polícia Civil para adoção de medidas julgadas cabíveis.