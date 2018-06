Criança de 2 anos morre e pais ficam feridos em acidente na BR-424, no Agreste de PE

Uma criança de dois anos morreu e os pais dela ficaram feridos após uma colisão entre dois carros na sexta-feira (1º), na BR-424, entre Caetés e Garanhuns, Agreste de Pernambuco. A informação foi divulgada nessa segunda (4).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos carros tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com o automóvel no qual vinham o casal e a criança. O veículo da família foi destruído e as vítimas ficaram presas às ferragens.

A PRF informou que o motorista do outro carro fugiu. Os pais da criança foram levadas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. O homem de 32 anos está internado na unidade, enquanto a mulher, de 28, foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

O estado de saúde das vítimas não foi informado até a publicação desta matéria. (G1)