Criança de 4 anos morre atropelada na BR-104, no Agreste de PE

Uma criança de quatro anos morreu atropelada na última quarta-feira (9) na BR-104, em Agrestina, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o menino estava com a mãe, que carregava outro filho do colo, de um ano e dez meses. Ao tentar atravessar a pista, o menino soltou a mão da mãe e correu para a rodovia, quando atingido por um carro.

O Samu foi acionado, mas quando chegou no local, a criança já estava sem vida. O motorista do veículo permaneceu no local e fez o teste do bafômetro. O resultado foi normal.

O homem foi levado juntamente com a mãe da criança para a Delegacia de Polícia Civil em Bezerros. Como o motorista prestou socorro e se apresentou espontaneamente na Delegacia, foi aberto um inquérito para apurar o caso.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Do NE10 Interior