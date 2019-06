Criança de 5 anos é abandonada pelos pais em Serra Talhada

Uma criança de apenas 5 anos foi abandonada pelos pais na madrugada do sábado (15), no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A criança foi encontrada por policiais militares, após receberem informações de que a mesma estava batendo na porta de várias residências, chorando, à procura dos pais.

De acordo com o 14º BPM, o menor não sabia informar sobre sua família, e ninguém tinha conhecimento de quem seria a criança, ela foi conduzida e entregue sob os cuidados do Conselheiro Tutelar de plantão, para adoção das medidas de praxe.