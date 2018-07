Criança de 5 anos morre afogada após cair em cisterna no Agreste de Pernambuco

Um menino de cinco anos morreu afogado nessa quinta-feira (5) após cair dentro de uma cisterna em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a criança estava brincando com irmãs e primos na própria casa, no bairro São Miguel, quando caiu na cisterna.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mãe do menino não estava em casa no momento do acidente. Um vizinho teria entrado na cisterna e retirado o menino. Uma outra vizinha, que é bombeiro civil, tentou reanimar a criança. O menino ainda foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já chegou no hospital sem vida.

O pai da criança, que mora em São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, foi até a delegacia prestar depoimento e liberado em seguida. O corpo da criança foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)