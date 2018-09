Criança de 7 anos morre ao cair de carroça de burro no Sertão do Pajeú

Um menino de 7 anos, que estava montado em uma carroça de burro, morreu na tarde do último sábado (08), após cair no Anel Viário de Contorno, em Afogados da Ingazeira, quando estava na companhia do seu pai que se deslocava para buscar capim.

Segundo relatos de G.P.S, de 22 anos, no momento do deslocamento, a criança teria passado mal com sintomas de convulsão, vindo a cair.

O médico plantonista afirmou que a vítima não possuía nenhum sinal de violência pelo corpo, entretanto não poderia atestar a causa da morte e encaminhou o corpo para o IML de Caruaru já na madrugada do domingo (9).Diante dos fatos a ocorrência foi repassada à DP local, onde será instaurado inquérito policial para ser investigado o fato.

Do Blog Cauê Rodrigues