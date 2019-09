Criança de 7 anos morre com suspeita de dengue grave em Pernambuco

Uma criança de sete anos, moradora do distrito de São Pedro, na cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, morreu no Recife nessa sexta-feira (13). Apesar da suspeita de dengue grave, a causa da morte ainda não foi confirmada.

O enterro da criança aconteceu durante o fim de semana. Em entrevista ao Portal NE10 Interior, o Médico que atende no posto de saúde do distrito de São Pedro, Ulisses Pereira, explicou que o caso só poderá ser confirmado após exames comprobatórios. “Uma vez que a paciente foi assistida totalmente fora da rede pública de saúde de Garanhuns, por ter plano de saúde privado, por decisão de seus pais, pode se afirmar que a doença de base, que a levou ao óbito, somente poderá ser elucidada após investigação epidemiológica”, explicou.

Ainda de acordo com o médico não foram confirmados casos de dengue hemorrágica em Garanhuns. Os casos suspeitos, apresentados apenas como diagnóstico clínico, foram descartados e evoluíram com melhora, característica da forma clássica, sem complicações.

Secretaria de Saúde

Em nota enviada ao Portal NE10 Interior, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que foi notificada sobre o óbito suspeito para arbovirose e está investigando o caso.

A secretaria de saúde do município e a Secretaria Estadual de Saúde aguardam o resultado dos exames que foram realizados após a morte da criança.

Do NE10