Na tarde do último domingo (06) uma criança de seis anos morreu afogada em em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Segundo testemunhas, a criança estava junto com os familiares em uma piscina particular quando a viram boiando.

A vítima foi levada com vida para o hospital do município, mas ela não resistiu e morreu. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)