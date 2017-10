O Instituto Médico Legal de Petrolina (IML) recebeu nesse sábado (30) o corpo de uma criança de 1 ano e sete meses. O menino morreu afogado na última sexta-feira (29), na Agrovila 15, do Projeto Fulgêncio, zona rural do município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.