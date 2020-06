Criança de um ano morre após levar choque no Sertão de PE

Um menino de um ano e quatro meses morreu após levar um choque nessa terça-feira (2) em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. A mãe disse à polícia que estava lavando roupas no quintal da residência quando a criança teria se assustado com um cachorro e caído em um local onde fica uma tomada.

Após receber a descarga elétrica, a criança foi levada para o hospital municipal, mas já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão. O caso será investigado.

Do NE10 Interior